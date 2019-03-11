Лєвандовскі розповів, скільки ще зможе виступати на найвищому рівні

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі розповів про своє майбутнє.
"У мене все добре, я всім задоволений в команді. Я можу грати на найвищому рівні ще п'ять-сім років. Я давно граю за Баварію, це один з найбільших клубів у світі. Якщо ви виступаєте за такий клуб, то у вас небагато варіантів для переходу.
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Я повністю зосереджений на цьому сезоні і своєму майбутньому в Мюнхені. Баварія залишається однією з чотирьох найсильніших команд в Європі, тому я не думаю про інші речі.
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У минулому сезоні мені давали кілька можливостей перепочити, але, оглядаючись назад, я вважаю, що ми неправильно вчинили. Я втратив ігровий ритм", – передає слова Лєвандовскі Goal.com.