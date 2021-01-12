"Коли я тільки приїхав у Німеччину, я не знав мови. Юрген допоміг мені адаптуватися. У нас було з ним парі. Якщо я забивав 10 м'ячів під час тренування, він давав мені 50 євро. Якщо я не забивав 10 м'ячів, то давав 50 євро йому.

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Перші тижні я майже весь час платив! Він постійно сміявся. Але через кілька місяців ситуація змінилася. Одного разу він сказав: "Добре, досить! Тепер ти готовий", – цитує Лєвандовскі Liverpool Echo.

Нагадаємо, Роберт захищав кольори Борусії Д у 2010-2014 роках, після чого перебрався у Баварію на правах вільного агента.

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