Перехід 34-річного форварда став грандіозною подією для уболівальників Барселони. Роберт легко йде на контакт та відверто кайфує від такого ставлення до себе. У мережі стало вірусним відео, на якому Лєвандовскі у компанії фанів наспівує легендарний хіт Джипсі Кінгса "Volare".

"Це благословення": Хаві описав роль Лєвандовскі в Барселоні, відзначивши не лише голи

До слова, у нинішньому сезоні польський нападник встиг зіграти за свою нову команду лише три матчі, але вже має у своєму активі чотири забитих м'ячі.