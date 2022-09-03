Лєвандовскі прямо на вулиці заспівав запальну пісню разом з уболівальниками – вірусне відео
06:30 - Читать на русском
Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі насолоджується життям у Каталонії.
Перехід 34-річного форварда став грандіозною подією для уболівальників Барселони. Роберт легко йде на контакт та відверто кайфує від такого ставлення до себе. У мережі стало вірусним відео, на якому Лєвандовскі у компанії фанів наспівує легендарний хіт Джипсі Кінгса "Volare".
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До слова, у нинішньому сезоні польський нападник встиг зіграти за свою нову команду лише три матчі, але вже має у своєму активі чотири забитих м'ячі.
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