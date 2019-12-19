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Лєвандовскі провів найрезультативніший рік у кар'єрі – у 2019-му його не перевершить навіть Мессі

12:29 659 Читать на русском
Лєвандовскі провів найрезультативніший рік у кар'єрі – у 2019-му його не перевершить навіть Мессі
Роберт Лєвандовскі

Форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі видав феєричний 2019 рік. Йому немає рівних у жодному чемпіонаті.

59’ Вінченцо Гріфо
 
Роберт Лєвандовскі 16’
Джошуа Ціркзеє 90+2’
Серж Гнабрі 90+5’
16’ Роберт Лєвандовскі
59’ Вінченцо Гріфо
90+2’ Джошуа Ціркзеє
90+5’ Серж Гнабрі

Лєвандовскі вчора забив Фрайбургу 54-й гол у цьому році та встановив персональний рекорд. 2019-й вже став найрезультативнішим роком у кар'єрі Роберта. Досі найкращим доробком поляка було 53 м'ячі за 2017-й.

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У 2019-му форварда Баварії майже напевне ніхто не перевершить у голеадорських здобутках. Найближчий переслідувач – Мессі, в активі якого 49 голів. Лео має в запасі ще матч з Алавесом, однак навряд чи він заб'є там 6 м'ячів.

Окрім того, Лєвандовскі залишається найкращим бомбардиром сезону в топ-5 чемпіонатах. Він забив за Баварію 19 голів у 16 турах Бундесліги. Перед зимовою перервою ще буде поєдинок з Вольфсбургом. А потім на Роберта чекає операція, яку він переніс з листопада, щоб не втратити феноменальну форму.

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blog_ava
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Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Польща Польща Німеччина Фрайбург - Баварія
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