Лєвандовскі провів найрезультативніший рік у кар'єрі – у 2019-му його не перевершить навіть Мессі

Форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі видав феєричний 2019 рік. Йому немає рівних у жодному чемпіонаті.

Лєвандовскі вчора забив Фрайбургу 54-й гол у цьому році та встановив персональний рекорд. 2019-й вже став найрезультативнішим роком у кар'єрі Роберта. Досі найкращим доробком поляка було 53 м'ячі за 2017-й.

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У 2019-му форварда Баварії майже напевне ніхто не перевершить у голеадорських здобутках. Найближчий переслідувач – Мессі, в активі якого 49 голів. Лео має в запасі ще матч з Алавесом, однак навряд чи він заб'є там 6 м'ячів.

Окрім того, Лєвандовскі залишається найкращим бомбардиром сезону в топ-5 чемпіонатах. Він забив за Баварію 19 голів у 16 турах Бундесліги. Перед зимовою перервою ще буде поєдинок з Вольфсбургом. А потім на Роберта чекає операція, яку він переніс з листопада, щоб не втратити феноменальну форму.

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