Лєвандовскі прооперують після матчу з Вольфсбургом – тренер Баварії назвав термін відновлення форварда

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі ляже на операційний стіл після завершення першого кола Бундесліги.

Зірковому поляку необхідна операція на пахових кільцях, але це не завадить йому зіграти у завтрашньому матчі 17 туру чемпіонату Німеччини проти Вольфсбурга.

Лєвандовскі провів найрезультативніший рік у кар'єрі – у 2019-му його не перевершить навіть Мессі

"Роберт буде прооперований відразу ж після завтрашнього матчу. Ми не хочемо втрачати часу. Його відновлення займе від 10 до 14 днів", – цитує в.о. головного тренера Баварії Ханса-Дітера Фліка офіційний сайт мюнхенського клубу.

Зазначимо, що Лєвандовскі в поточному розіграші Бундесліги забив 19 голів у 16 матчах.

Лєвандовскі – машина: забиває в кожному матчі, віддає "досконалі" пенальті Коутінью, підтримує неймовірну форму