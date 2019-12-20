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Лєвандовскі прооперують після матчу з Вольфсбургом – тренер Баварії назвав термін відновлення форварда

21:11 30 Читать на русском
Лєвандовскі прооперують після матчу з Вольфсбургом – тренер Баварії назвав термін відновлення форварда
Роберт Лєвандовскі / Bild

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі ляже на операційний стіл після завершення першого кола Бундесліги.

 

Зірковому поляку необхідна операція на пахових кільцях, але це не завадить йому зіграти у завтрашньому матчі 17 туру чемпіонату Німеччини проти Вольфсбурга.

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"Роберт буде прооперований відразу ж після завтрашнього матчу. Ми не хочемо втрачати часу. Його відновлення займе від 10 до 14 днів", – цитує в.о. головного тренера Баварії Ханса-Дітера Фліка офіційний сайт мюнхенського клубу.

Зазначимо, що Лєвандовскі в поточному розіграші Бундесліги забив 19 голів у 16 матчах.

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Німеччина Баварія Баварія Ханс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Баварія - Вольфсбург Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі
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