Лєвандовскі прооперували після матчу з Вольфсбургом

Форвард збірної Польщі Роберт Лєвандовскі ліг під хірургічний ніж.

Нападника мюнхенської Баварії Роберта Лєвандовскі було успішно проперовано, повідомляє ВВС. Зірковому поляку необхідно було хірургічне втручання, аби усунути проблему з паховими кільцями.

Лєвандовскі провів найрезультативніший рік у кар'єрі – у 2019-му його не перевершить навіть Мессі

Нападник зміг зіграти у вчорашньому матчі 17 туру чемпіонату Німеччини проти Вольфсбурга (2:0) і навіть відзначився асистом, після чого відправився у клініку аби пройти всі необхідні процедури. Очікується, що 31-річний поляк пропустить від 10 до 14 днів.

У поточному сезоні Лєвандовскі взяв участь у 24 матчах, в яких відзначився 30 забитими м'ячами і 2 ассистами. Футболіст є найкращим бомбардиром Бундесліги і Ліги чемпіонів.

Лєвандовскі – машина: забиває в кожному матчі, віддає "досконалі" пенальті Коутінью, підтримує неймовірну форму