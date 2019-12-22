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Лєвандовскі прооперували після матчу з Вольфсбургом

08:27 323 Читать на русском
Лєвандовскі прооперували після матчу з Вольфсбургом
Роберт Лєвандовскі / Getty Images

Форвард збірної Польщі Роберт Лєвандовскі ліг під хірургічний ніж.

85’ Джошуа Ціркзеє
89’ Серж Гнабрі
 
85’ Джошуа Ціркзеє
89’ Серж Гнабрі

Нападника мюнхенської Баварії Роберта Лєвандовскі було успішно проперовано, повідомляє ВВС. Зірковому поляку необхідно було хірургічне втручання, аби усунути проблему з паховими кільцями.

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Нападник зміг зіграти у вчорашньому матчі 17 туру чемпіонату Німеччини проти Вольфсбурга (2:0) і навіть відзначився асистом, після чого відправився у клініку аби пройти всі необхідні процедури. Очікується, що 31-річний поляк пропустить від 10 до 14 днів.

У поточному сезоні Лєвандовскі взяв участь у 24 матчах, в яких відзначився 30 забитими м'ячами і 2 ассистами. Футболіст є найкращим бомбардиром Бундесліги і Ліги чемпіонів.

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Теги
Баварія - Вольфсбург Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Вольфсбург Вольфсбург Німеччина
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