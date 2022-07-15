Роберт третій день поспіль запізнюється на тренування команди. Зазвичай пунктуальний Лєвандовскі після повернення з відпустки почав порушувати дисципліну. У середу форвард запізнився на шість хвилин, у четвер – на дві. На п'ятничне тренування Лєвандовскі прибув із восьмихвилинною затримкою, повідомляє Bild.

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Дедлайн прибуття на заняття Баварії становить 9:00. Ці незначні порушення дисципліни вважають мовчазним протестом форварда, який раніше відкрито заявив про бажання змінити клуб, але Баварія відмовляється його відпускати.

У Німеччині з нетерпінням чекають суботи – саме на цей день Баварія планує традиційну зустріч з уболівальниками на Альянц-Арені. Головною інтригу є те, що може втнути Лєвандовскі цього разу, а також реакція фанатів на його поведінку.

Нагадаємо, головним претендентом на гравця є Барселона, яка ніяк не може вдовольнити фінансові апетити Баварії. Угода поляка з мюнхенцями розрахована ще на сезон.

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