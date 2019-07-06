Лєвандовскі продовжить контракт з Баварією

Мюнхенська Баварія домовилась з Робертом Лєвандовскі щодо нового контракту.

Роберт Лєвандовскі узгодив умови нового контракту з Баварією, повідомляє Sky Sport Germany.

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Новий контракт узгоджений, але поки не підписаний. 30-річний футболіст зараз перебуває у відпустці, крім того, сторонам залишилося уточнити останні деталі угоди.

Нагадаємо, Лєвандовскі перейшов у Баварію влітку 2014 року з Борусії Д на правах вільного агента. У складі мюнхенського клубу нападник став п'ятикратним чемпіоном Німеччини, три рази виграв Суперкубок Німеччини, ще двічі – Кубок країни.

У сезоні-2018/19 Роберт провів за мюнхенців 47 матчів у всіх турнірах, забив 40 голів і віддав 13 результативних передач. Його чинний контракт з клубом розрахований до літа 2021 року.

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