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Лєвандовскі продовжить контракт з Баварією

12:28 114 Читать на русском
Лєвандовскі продовжить контракт з Баварією
Роберт Лєвандовскі / Reuters

Мюнхенська Баварія домовилась з Робертом Лєвандовскі щодо нового контракту.

Роберт Лєвандовскі узгодив умови нового контракту з Баварією, повідомляє Sky Sport Germany.

Лєвандовскі присвятив перемогу Баварії в Кубку Німеччини Рібері, Роббену та Рафіньї

Новий контракт узгоджений, але поки не підписаний. 30-річний футболіст зараз перебуває у відпустці, крім того, сторонам залишилося уточнити останні деталі угоди.

Нагадаємо, Лєвандовскі перейшов у Баварію влітку 2014 року з Борусії Д на правах вільного агента. У складі мюнхенського клубу нападник став п'ятикратним чемпіоном Німеччини, три рази виграв Суперкубок Німеччини, ще двічі – Кубок країни.

У сезоні-2018/19 Роберт провів за мюнхенців 47 матчів у всіх турнірах, забив 40 голів і віддав 13 результативних передач. Його чинний контракт з клубом розрахований до літа 2021 року.

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Баварія Баварія Німеччина Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі
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