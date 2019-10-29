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Лєвандовскі продемонстрував гросмейстерські навички гри в більярд

17:13 228 Читать на русском
Лєвандовскі продемонстрував гросмейстерські навички гри в більярд
Роберт Лєвандовскі / Фото ФК Баварія

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі продемонстрував свою майстерність поза межами футболу.

Роберт Лєвандовскі взяв участь в одному із шоу на клубному каналі Баварії.

Лєвандовскі встановив рекорд Бундесліги, забивши у дев’ятому матчі поспіль

Польському нападнику запропонували продемонструвати майстер-клас з гри в більярд, і форвард не розгубився. Роберт одним ударом зумів одразу 4 кулі відправити у лузи, чим шокував не лише глядачів, а і самого себе.

В поточному сезоні Бундесліги Лєвандовскі теж рідко хибить. Гравець провів 9 матчів, в яких зумів відзначитись 13-ма голами.

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Німеччина Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія футбольні курйози Відеоновини
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