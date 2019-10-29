Лєвандовскі продемонстрував гросмейстерські навички гри в більярд

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі продемонстрував свою майстерність поза межами футболу.
Роберт Лєвандовскі взяв участь в одному із шоу на клубному каналі Баварії.
Лєвандовскі встановив рекорд Бундесліги, забивши у дев’ятому матчі поспіль
Польському нападнику запропонували продемонструвати майстер-клас з гри в більярд, і форвард не розгубився. Роберт одним ударом зумів одразу 4 кулі відправити у лузи, чим шокував не лише глядачів, а і самого себе.
В поточному сезоні Бундесліги Лєвандовскі теж рідко хибить. Гравець провів 9 матчів, в яких зумів відзначитись 13-ма голами.
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