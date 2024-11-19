Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі може залишитися в клубі на довший термін.

36-річний польський форвард має намір підписати новий контракт з каталонським клубом до 2027 року, повідомляє Diario Sport.

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Його чинна угода розрахована до 2025 року, однак може бути автоматично продовжена за умови участі Роберта в половині матчів команди. Зазначається, що керівництво Барселони задоволене виступами нападника, особливо відзначаючи його вплив на молодих гравців.

До слова, у поточному сезоні 36-річний форвард забив 19 голів і віддав 2 результатитвні передачі у 17 матчах.

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