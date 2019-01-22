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Лєвандовскі пояснив, чим відрізняється Шахтар Фонсеки від команди Луческу

16:20 198 Читать на русском
Лєвандовскі пояснив, чим відрізняється Шахтар Фонсеки від команди Луческу
Маріуш Лєвандовскі / фото із соцмереж

Екс-гравець Шахтаря Маріуш Лєвандовскі побував в таборі "гірників" в турецькому Белеку і розповів про зміни, які відбулися в команді після його відходу.

"Інший тренер, зовсім інше бачення футболу, це видно і на полі, і на тренуваннях. З Луческу я сам працював і знаю його сильні сторони, все запам'ятав. У Фонсеки інші тренування – це не означає, що у когось краще або гірше. У кожного тренера можна чогось навчитися і досягти успіху.

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Думаю, що у грі в захисті Шахтар змінився на краще. Почали компактніше грати. Мені подобається гра команди в захисті. Звичайно, бувають і помилки, але через невиконання завдань тренера, іноді пропускають суперників собі за спину.

Коли команда повністю вивчить філософію Фонсеки взаємодія стане ще кращою. На такому високому рівні потрібно не боятися і грати в якісний футбол", – цитує Маріуша ТК Футбол 1/2.

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Нагадаємо, що за Шахтар Лєвандовскі грав в період з 2001 по 2010 роки. За цей час зіграв в команді 275 матчів у всіх турнірах, в яких забив 30 голів.

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