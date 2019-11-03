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Лєвандовскі повторив рекорд Бундесліги, відзначившись у 10 матчі поспіль

09:57 101 Читать на русском
Лєвандовскі повторив рекорд Бундесліги, відзначившись у 10 матчі поспіль
Роберт Лєвандовскі / Squawka

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі продовжує вражати своїми бомбардирськими талантами.

25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Лєвандовскі 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
37’ Роберт Лєвандовскі
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія

Гол Лєвандовскі у ворота Айнтрахта став 10 поспіль для поляка у матчах Бундесліги, інформує Gracenote.

Фіаско Мюнхена у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 5:1

Таким чином, Роберт зрівнявся із Клаусом Аллофсом та П'єр-Емеріком Обамеянгом за кількістю матчів із забитими голами поспіль. Гол у ворота Борусії Д може зробити поляка рекордсменом Бундесліги.

До слова, Лєвандовскі в поточному сезоні провів 16 матчів у складі Баварії в усіх турнірах, відзначившись вже 20 голами.

Уніон Берлін переграв Герту, Айнтрахт знищив Баварію, РБ Лейпциг забив вісім голів Майнцу: 10-й тур Бундесліги, субота

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Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Баварія Баварія Німеччина Айнтрахт Франкфурт - Баварія
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