Лєвандовскі повторив рекорд Бундесліги, відзначившись у 10 матчі поспіль

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі продовжує вражати своїми бомбардирськими талантами.

Гол Лєвандовскі у ворота Айнтрахта став 10 поспіль для поляка у матчах Бундесліги, інформує Gracenote.

Фіаско Мюнхена у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 5:1

Таким чином, Роберт зрівнявся із Клаусом Аллофсом та П'єр-Емеріком Обамеянгом за кількістю матчів із забитими голами поспіль. Гол у ворота Борусії Д може зробити поляка рекордсменом Бундесліги.

До слова, Лєвандовскі в поточному сезоні провів 16 матчів у складі Баварії в усіх турнірах, відзначившись вже 20 голами.

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