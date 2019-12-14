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Лєвандовскі повторив досягнення Хайнкеса та піднявся у топ-3 бомбардирів Бундесліги всіх часів

19:46 251 Читать на русском
Лєвандовскі повторив досягнення Хайнкеса та піднявся у топ-3 бомбардирів Бундесліги всіх часів
Роберт Лєвандовскі / ФК Баварія

Форвард мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі продовжує кувати титул клубної легенди. Результативний поляк допоміг "ротен" розгромити бременський Вердер (6:1) у 15-му турі німецької Бундесліги.

45’ Філіппе Коутінью
45+4’ Роберт Лєвандовскі
63’ Філіппе Коутінью
72’ Роберт Лєвандовскі
75’ Томас Мюллєр
78’ Філіппе Коутінью
 
Мілот Рашіца 24’
24’ Мілот Рашіца
45’ Філіппе Коутінью
45+4’ Роберт Лєвандовскі
63’ Філіппе Коутінью
72’ Роберт Лєвандовскі
75’ Томас Мюллєр
78’ Філіппе Коутінью

Нападник оформив дубль у матчі проти "музик" і наздогнав Юппа Хайнкеса в списку найкращих бомбардирів в історії німецької першості, повідомляє Gracenote Live.

Влаштований Коутінью карнавал голів і асистів у відеоогляді матчу Баварія – Вердер – 6:1

Тепер Лєвандовскі ділить 3-тє місце з колишнім наставником. В обох по 220 м'ячів у Бундеслізі. Більше за них забивали лише двоє. В активі легенди Шальке Клауса Фішера 268 голів, а в "Бомбардира нації" Герда Мюллєра – 365. До слова, 31-річний Лєвандовскі має чинний до 2023 року контракт із Баварією.

У нинішньому сезоні польський нападник провів 15 матчів у чемпіонаті, в яких уже забив 18 м'ячів.

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Теги
Бундесліга Баварія Баварія Німеччина Юпп Хайнкес Юпп Хайнкес Баварія - Вердер Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі
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