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Лєвандовскі повідомив, що мав можливість перейти у французький клуб

14:58 171 Читать на русском
Лєвандовскі повідомив, що мав можливість перейти у французький клуб
Роберт Лєвандовскі / фото із соцмереж

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі зізнався, що міг покинути мюнхенський клуб.

"Найкращий "дев'ятий номер" у світі? Я роблю все, щоб це було саме так, але я не думаю про те, чи я номер один. Коженого разу, я повинен доводити це на полі. Ідеал – я забиваю і команда виграє. Я дуже задоволений своєю кар'єрою, я граю за один з найкращих клубів світу.

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У нас в команді вже є троє французів. У мене фантастичні стосунки з Франком Рібері, дуже смішним хлопцем, йому 35 або 36 років, але він супер-професіонал на та за межами поля. Кінгслі Коман теж прекрасний, з величезним потенціалом, і він може стати супер-гравцем, він швидкий в роботі з м'ячем. Толіссо отримав травму, але він завжди добре грає з нами.

Павар? Я вже грав проти нього, він дуже хороший гравець. Перехід у Баварію – новий крок у його кар'єрі, це дуже хороший трансфер для нас. Ернандеса я теж знаю. Раніше тут було багато іспанських гравців, а тепер ми всі будемо змушені вивчати французьку мову.

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У мене вже була можливість перейти в клуб із Франції в минулому. Дружина хоче, щоб я перебрався в Париж? Я ніколи не чув нічого більш дурного. Це не має нічого спільного з реальністю", – цитує Лєвандовскі Téléfoot.

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