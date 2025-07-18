Як повідомляє Meczyki, нападник Барселони повертається до збірної Польщі після призначення нового тренера Яна Урбана і готовий зіграти у вересневих матчах.

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Нагадаємо, причиною конфлікту стало те, що Лєвандовскі пропустив червневе зібрання команди, пославшись на фізичне та психологічне виснаження після важкого сезону. Усе було погоджено з тодішнім наставником Міхалом Пробєжом. Перед матчем з Фінляндією відбулося справжнє потрясіння – Пробєж забрав у Лєвандовскі капітанську пов'язку, а сам гравець заявив, що не буде виступати за збірну під керівництвом цього тренера.

Після поразки в Гельсінкі наставник подав у відставку, а замість нього був призначений Ян Урбан. Новий тренер одразу заявив, що зробить усе можливе для повернення Лєвандовскі: "Ми не можемо собі дозволити його відсутність".

Питання з капітанством залишається відкритим, однак, за інформацією джерела, Лєвандовскі не вимагає повернення пов’язки.

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