Польський форвард приступив до бігових тренувань, повідомляє офіційний сайт клубу.

ПСЖ – Баварія: Мюллєр озвучив першу ціль реваншу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Лєвандовскі продовжує оговтуватися від травми коліна. Нападник зазнав ушкодження у таборі національної команди наприкінці березня і вилетів орієнтовно на місяць. Попри позитивну динаміку одужання, участь Лєвандовскі у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ виключена. До заявки "ротен" на поєдинок він не потрапив.

До слова, в нинішньому сезоні Роберт Лєвандовскі провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 42 м'ячі.

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