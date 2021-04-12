Лєвандовскі повернувся до тренувань напередодні двобою із ПСЖ
Із лазарету Баварії надійшли приємні для тренерського штабу мюнхенців новини. Нападник Роберт Лєвандовскі розпочав індивідуальні заняття.
Польський форвард приступив до бігових тренувань, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Лєвандовскі продовжує оговтуватися від травми коліна. Нападник зазнав ушкодження у таборі національної команди наприкінці березня і вилетів орієнтовно на місяць. Попри позитивну динаміку одужання, участь Лєвандовскі у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ виключена. До заявки "ротен" на поєдинок він не потрапив.
До слова, в нинішньому сезоні Роберт Лєвандовскі провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 42 м'ячі.
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