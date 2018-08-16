Лєвандовскі пошкодив стегно

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі покинув тренування команди у вівторок через біль у стегні.

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі отримав травму стегна, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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Втім, шанувальникам Баварії не слід хвилюватися. У вівторок гравець через біль покинув тренування команди, але вже зараз працює в тренажерному залі.

Очікується, що вже найближчим часом Лєвандовскі повернеться до загальної групи Баварії.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок Німеччини Лєвандовскі відзначився хет-триком.