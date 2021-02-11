Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі довів, що його здібності не завершуються забиванням голів.

Поляк показав розкішну техніку на тренуванні перед фіналом клубного чемпіонату світу проти Тігрес.

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Лєвандовскі підкинув м'яч і невимушеним ударом рабони закрутив круглого у ворота. Для додаткової складності Роберт став за лицьову лінію, але це не було для нього великою проблемою.

Нагадаємо, саме дубль Лєвандовскі приніс Баварії перемогу над Аль-Ахлі (2:0) у півфіналі клубного чемпіонату світу. Сьогодні мюнхенці та мексиканський Тігрес розіграють трофей, початок матчу о 20:00.

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