Барселона може розраховувати на повернення як мінімум одного лідера на гру з Сельтою у 14 турі Ла Ліги.

Ламін Ямал отримав пошкодження гомілкостопа у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (5:2) – очікувалося, що він пропустить 2-3 тижні.

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За інформацією AS, вінгер Барселони може пропустити гру проти Сельти, яка запланована на 23 листопада. Ламін досі відчуває дискомфорт. Рішення щодо його участі у матчі буде ухвалено найближчими днями. У найкращому випадку Ямал зможе вийти на поле на 20 хвилин.

Щодо Роберта Лєвандовскі, який отримав травму спини у грі проти Реала Сосьєдада (0:1), то він повністю відновився і візьме участь у наступному матчі Барселони.

До слова, "кулес" наразі очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи у своєму активі 33 бали. Реал набрав 27 очок і перебуває на другій сходинці.

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