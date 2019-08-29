Лєвандовскі підписав новий довготривалий контракт з Баварією

Польський нападник Баварії Роберт Лєвандовскі вирішив продовжити співпрацю з мюнхенським клубом.

Нова угода з 31-річним нападником буде діяти до літа 2023-го року, повідомляє прес-служба чинного чемпіона Німеччини.

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"Баварія стала для мене рідною. Моя сім'я також почуває себе в Мюнхені дуже комфортно. Упевнений, що в наступні роки ми багато чого досягнемо. Баварія – один з найбільших клубів у світі, у нас чудова команда. Пишаюся бути частиною цього клубу", – сказав Роберт.

Лєвандовскі став гравцем Баварії влітку 2014-го, коли перейшов з дортмундської Борусії. Разом з мюнхенцями поляк п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі вигравав Кубок і три рази Суперкубок Німеччини, а також тричі ставав найкращим бомбардиром Бундесліги.

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