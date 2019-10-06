Лєвандовскі піднявся у топ-5 бомбардирів Бундесліги всіх часів

Голеадор мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі завдяки голу в 7-му турі проти Хоффенхайма ввійшов до елітного клубу німецької Бундесліги та вкотре вписав власне прізвище в історію змагань.

Нападник вийшов на 4-те місце за кількістю голів у німецькій першості, повідомляє Gracenote Live.

Баварія – Хоффенхайм – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Гол Лєвандовскі зінсхаймцям став 213-м для нього в рамках Бундесліги. За цим показником він порівнявся із Манфредом Бургсмюллєром. Попереду поляка тепер лише троє: Юпп Хайнкес (220 м'ячів), Клаус Фішер (268) і Герд Мюллєр (365).

У нинішньому сезоні Роберт Лєвандовскі забив 11 м'ячів у семи стартових турах чемпіонату. Щоправда, в матчі проти Хоффенхайма його гола не вистачило навіть для нічиєї. Баварія поступилася "синьо-білим" із рахунком 1:2.

- All-time leading Bundesliga goalscorers



365 - Gerd Müller

268 - Klaus Fischer

220 - Jupp Heynckes

213 - @lewy_official (+1 as of 1-1)

213 - Manfred Burgsmüller#FCBTSG — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 5, 2019

Баварія поступилася Хоффенхайму, Шальке та Борусія Д втратили перемоги на останніх секундах