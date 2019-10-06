toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО

Лєвандовскі піднявся у топ-5 бомбардирів Бундесліги всіх часів

10:23 376 Читать на русском
Лєвандовскі піднявся у топ-5 бомбардирів Бундесліги всіх часів
Роберт Лєвандовскі / dpa

Голеадор мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі завдяки голу в 7-му турі проти Хоффенхайма ввійшов до елітного клубу німецької Бундесліги та вкотре вписав власне прізвище в історію змагань.

73’ Роберт Лєвандовскі
 
Саркіс Адамян 54’
Саркіс Адамян 79’
54’ Саркіс Адамян
73’ Роберт Лєвандовскі
79’ Саркіс Адамян

Нападник вийшов на 4-те місце за кількістю голів у німецькій першості, повідомляє Gracenote Live.

Баварія – Хоффенхайм – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Гол Лєвандовскі зінсхаймцям став 213-м для нього в рамках Бундесліги. За цим показником він порівнявся із Манфредом Бургсмюллєром. Попереду поляка тепер лише троє: Юпп Хайнкес (220 м'ячів), Клаус Фішер (268) і Герд Мюллєр (365).

У нинішньому сезоні Роберт Лєвандовскі забив 11 м'ячів у семи стартових турах чемпіонату. Щоправда, в матчі проти Хоффенхайма його гола не вистачило навіть для нічиєї. Баварія поступилася "синьо-білим" із рахунком 1:2.

Баварія поступилася Хоффенхайму, Шальке та Борусія Д втратили перемоги на останніх секундах

blog_ava
СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу УПЛ
08:30
1297
Теги
Баварія Баварія Німеччина Бундесліга Баварія - Хоффенхайм Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Фіорентина
13:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук