Поляк здобув нагороду найкращого гравця Європи за версією видання Tuttosport.

Педрі здобув нагороду Golden Boy-2021 – Шевченко був серед журі

Журналісти та зіркове журі віддали Лєвандовскі перше місце. Другу сходинку посів Жоржінью, а Ліонель Мессі вдовольнився лише третьою. Бомбардир Баварії другий рік поспіль виграє Golden Player. Офіційна церемонія вручення відбудеться 13 грудня на гала-концерті в Турині.

Нагадаємо, в минулому сезоні Лєвандовскі провів за Баварію 40 матчів, в яких відзначився 48 голами та 9 асистами.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця