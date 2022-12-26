"Забити 30 голів у своєму першому сезоні було б дуже добре. Звичайно, це може статися. Тепер у мене буде на три матчі менше (йдеться про дискваліфікацію Роберта – прим.), але, можливо, я буду свіжішим.

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Зазвичай я не маю багато часу на підготовку з такою кількістю матчів. Тепер я можу підготуватися до решти сезону", – заявив Лєвандовскі в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Зауважимо, що Роберт у поточному сезоні зіграв за Барселону в 19 поєдинках, в яких відзначився 18 голами. На чемпіонаті світу-2022 Лєвандовскі зіграв у всіх 4 поєдинках, в яких відзначився 2 голами та 1 асист.

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