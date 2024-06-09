"Україна однозначно вийде до 1/8 фіналу Євро. Може, й далі. Там вже треба буде дивитися, хто дістанеться в суперники на стадії плей-офф. Найголовніше, щоб не було травм у хлопців. Щоб Ребров міг використовувати всіх гравців, яких він візьме на Євро-2024.

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Щодо поразки Польщі – не варто дивитися на результат. Це ж була товариська гра. Інша справа Євро, там все буде геть інакше, як тільки пролунає стартовий свисток у першому матчі.

Вважаю, що нинішня збірна України з Довбиком, Мудриком, Циганковим не гірша за команду, в якій грали Шевченко, Ребров та Шовковський. Ця збірна має все для того, щоб продемонструвати не гірші результати. Нинішнє покоління повинно дати на Євро такий результат, щоб потім, коли постаріють, було про що розповідати дітям і онукам.

Вважаю, зараз в України дуже багато класних гравців, які грають у сильних командах. І я не лише про Динамо чи Шахтар. Я про ваших легіонерів з Європи – українці добре грають у хороших командах і чемпіонатах. Саме грають, а не сидять глибоко в запасі. Хіба що Олександр Зінченко якось не дуже добре провів сезон в лондонському Арсеналі. Решта на видноті: Довбик в Іспанії дуже хороший сезон видав. Циганков, Забарний, Миколенко, Мудрик, Маліновський. Всі вони мали ігрову практику", – сказав Лєвандовскі у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, на груповій стадії Україна зіграє у групі Е, де боротиметься з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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