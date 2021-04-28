"Я не дуже добре знаю Юліана Нагельсманна, але можу сказати, що йому завжди вдається підняти свої команди до неймовірного рівня. Результати команд Нагельсманна зазвичай перевершують очікування. Це щось більше, ніж просто якість гри окремих футболістів.

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Ганс-Дітер Флік? Він не тільки відмінний тренер, він ще і велика людина. З ним ви можете поговорити про особисті справи. Ми досягли історичних результатів разом з ним. Це був, безумовно, мій найкращий час в Баварії, він завжди давав нам чіткий план того, чого можна очікувати", – зазначив Лєвандовскі у коментарі Bild.

Нагадаємо, Баварія оголосила, що з наступного сезону команду очолить Юліан Нагельсманн. За неофіційними даними, мюнхенці заплатили за тренера-вундеркінда рекордні 15 млн євро. Нагельсманн провів 6 років у системі Хоффенхайма (2013 – 2019), а останні два сезони очолював РБ Лейпциг.

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