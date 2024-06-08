Форвард Барселони і збірної Польщі Роберт Лєвандовскі прокоментував перемогу над Україною (3:1) у товариському матчі.

"У збірній України багато хороших гравців. І неважливо, що деякі з них не грали – і без них це сильна збірна.

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Перший гол дозволив нам бути більш розкутими та впевненими. Було й декілька недоліків, але нам потрібно шукати, що можна покращити та змінити перед Євро.

Українці погано почали матч. Потім була вимушена перерва через травму Міліка. Але ми поверталися, створювали моменти, били по воротах. У складних ситуаціях ми тримали м'яч.

Міліку знадобиться перерва. Він завжди хотів грати та був відданий, але йому надзвичайно не пощастило. Це важкий момент і важкі дні попереду", – цитує Лєвандовскі Przegląd Sportowy.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи Польща змагатиметься зі збірними Франції, Нідерландів і Австрії.

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