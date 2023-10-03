Гаві наїхав на Роберта Лєвандовскі під час матчу Барселони проти Севільї у восьмому турі Ла Лаги.

Гаві та Лєвандовскі / фото з відкритих джерел

Каталонці здобули перемогу над андалусійським клубом в минулий вікенд завдяки автоголу Серхіо Рамоса. На камери потрапив епізод, в якому 19-річний Гаві жорстоко критикує Роберта Лєвандовскі за фол наприкінці матчу.

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"Роберте, чорт забирай. Ти не можеш так помилятися. Блін, чоловіче!" – вигукнув іспанець до поляка під час матчу.

Гаві, попри свій молодий вік, є лідером каталонців. 19-річний гравець славиться своїм вибуховим характером.

Нагадаємо, що Роберт Лєвандовскі в поточному сезоні зіграв у дев'яти матчах за Барселону. В активі поляка шість голів та чотири асисти.

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