Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі отримав трофей Пічічі – він виграв його за підсумками бомбардирських перегонів Ла Ліги сезону 2022/23.

У четвер, 23 листопада, Лєвандовскі було вручено трофей Пічічі – за звання найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії за підсумками минулого сезону. Про це інформує Diario Sport.

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Польський бомбардир завершив сезон із 23 голами в 34 матчах за "блаугранас". Він випередив Каріма Бензема, який забив за Реал 19 м'ячів.

Лєвандовскі виграв звання найкращого бомбардира у внутрішній першості увосьме в кар'єрі та вшосте поспіль. Раніше він неодноразово перемагав в аналогічних бомбардирських перегонах, захищаючи кольори Баварії в Бундеслізі. Також він один раз ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини у складі Борусії Д.

У цьому сезоні на рахунку Роберта 7 голів в 11 матчах за Барселону в Ла Лізі.