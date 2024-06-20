Форвард збірної Польщі та Барселони Роберт Лєвандовскі вперше може зіграти на чемпіонаті Європи-2024.

Нападник отримав пошкодження у товариському матчі проти Туреччини. У Роберта Лєвандовскі діагностували травму двоголового м'яза.

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У матчі проти Нідерландів польський форвард участі не брав. Вважалося, що Лєвандовскі не встигне відновитися до кінця групового етапу. Утім, побоювання виявилися завчасними. Як повідомляє Meczyki, існує велика ймовірність, що Роберт готовий зіграти проти Австрії.

Нагадаємо, що збірна Польщі поступила Нідерландам з рахунком 1:2. Зустріч з австрійцями відбудеться в п'ятницю, 21 червня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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