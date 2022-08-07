Напередодні Барселона провела презентацію Лєвандовскі для своїх уболівальників. Поляку вручили футболку з улюбленою "дев'яткою". Попередні товариські матчі Роберт грав під номером 12. Результативними діями не відзначався.

Барселона під овації представила Лєвандовскі на Камп Ноу – поляк показав фрістайл рівня Роналдінью

Сьогодні Барселона грає проти Пумас в рамках Кубка Гампера. Лєвандовскі з новим номером на спині оперативно взявся покращувати особисту статистику. Вже на 5-й хвилині рахунок був 2:0 на користь господарів Камп Ноу. Поляк спочатку забив елегантним ударом з гострого кута, а згодом віддав магічний асист на Педрі.

El primer de @lewy_official com a culer a l'Spotify Camp Nou pic.twitter.com/AWXH1Ymoeq — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 7, 2022