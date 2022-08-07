Лєвандовскі оформив гол+пас за 5 хвилин в дебютному матчі на Камп Ноу – відео магії від форварда Барселони
7 серпня 21:54 - Читать на русском
Нападнику Барселони, вочевидь, пішла на користь зміна ігрового номера.
Напередодні Барселона провела презентацію Лєвандовскі для своїх уболівальників. Поляку вручили футболку з улюбленою "дев'яткою". Попередні товариські матчі Роберт грав під номером 12. Результативними діями не відзначався.
Барселона під овації представила Лєвандовскі на Камп Ноу – поляк показав фрістайл рівня Роналдінью
Сьогодні Барселона грає проти Пумас в рамках Кубка Гампера. Лєвандовскі з новим номером на спині оперативно взявся покращувати особисту статистику. Вже на 5-й хвилині рахунок був 2:0 на користь господарів Камп Ноу. Поляк спочатку забив елегантним ударом з гострого кута, а згодом віддав магічний асист на Педрі.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter