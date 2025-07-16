10 червня збірна Польщі програла Фінляндії з рахунком 1:2. Два дні по тому Міхал Пробеж подав у відставку. Процес підбору нового тренера тривав кілька тижнів. На цю посаду розглядався Мацей Скоржа, але він вирішив залишитися в Ураві.

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У середу, 16 липня, Федерація футболу Польщі офіційно оголосила про призначення Яна Урбана на посаду головного тренера. Попередніми місцями роботи 63-річного фахівця були Осасуна, Легія, Лех, Шльонськ і Гурнік. Він також тренував "кадру" в 2008 році, але був асистентом Лео Бенхаккера.

Наступна міжнародна перерва відбудеться у вересні. Польща зіграє на виїзді з Нідерландами і вдома з Фінляндією.

Нагадаємо, що попередній наставник збірної Польщі Міхал Пробеж позбавив Лєвандовскі капітанської пов'язки після того, як Роберт відмовився приїжджати в розташування команди на червневі матчі.