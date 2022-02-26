Баварія та Роберт Лєвандовскі символічно підтримали Україну, яка страждає від підлого вторгнення Росії.

Бомбардир мюнхенців на матч проти Айнтрахта одягнув капітанську пов'язку у синьо-жовтих кольорах.

"Нема чого з бандитами грати", – Польща відмовилась виходити на поле з Росією у відборі до ЧС-2022

Польща стала одним з надійних партнерів України як у політиці, так і футболі. Збірна відмовилася грати півфіналі відбору ЧС проти Росії, хоча "Кадрі" загрожує технічна поразка. Тепер Лєвандовскі зробив символічний жест дружби.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: смерть вихованця Карпат, підтримка від Польщі, наших футболістів та легенд (LIVE)