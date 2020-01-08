Лєвандовскі очолив  Брук-Бет Термаліцу

Володар Кубка УЄФА у складі Шахтаря Маріуш Лєвандовскі знову взявся за тренерську роботу.

Колишній захисник донецького Шахтаря Маріуш Лєвандовскі очолив польську команду Брук-Бет Термаліца, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі контракту наразі не відомі.

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Команда 40-річного фахівця базується у селі Нецеча в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства на півдні Польщі і представляє другий за силою дивізіон країни. Після 20-ти турів команда посідає десяту сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, Лєвандовскі розпочинав кар’єру тренера у клубі Заглембе, де працював з 2017 по 2018 роки.

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