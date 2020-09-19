Гол у ворота Шальке з Гельзенкірхена став особливим для форварда мюнхенської Баварії Роберта Лєвандовскі.

Польський нападник забив свій 163-й м'яч у чемпіонаті Німеччини за Баварію, повідомляє Gracenote Live.

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Цей гол дозволив Лєвандовскі обійти легендарного Карла-Хайнца Румменігге в списку голеадорів мюнхенців усіх часів. У екс-форварда залишилося 162 м'ячі. Попереду забивного поляка залишився лише культовий Герд Мюллєр. У "Бомбардира нації" неймовірні 365 голів за Баварію у Бундеслізі.

Нагадаємо, що напередодні "ротен" знищили Шальке в стартовому турі нового сезону першості Німеччини. Окрім Лєвандовскі забитими м'ячами відзначилися Серж Гнабрі (тричі), Леон Горецка, Томас Мюллєр, Лерой Сане та Джамал Мусіала.

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