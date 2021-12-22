"Важко виграти чемпіонат світу з Польщею, треба бути реалістами. Я дуже задоволений кар'єрою, але все ще голодний. Хочу знову виграти Лігу чемпіонів із Баварією. Я працюю для цього щодня.

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"Золотий м'яч" у майбутньому? Уся справа у дрібницях, все має бути на своєму місці. Можу гарантувати, що далі робитиму свою роботу і показувати якомога кращі результати.

Найкращий гол? Ймовірно, у 2021 році це бісіклета проти Динамо. Цей гол все ще свіжий у пам'яті. Якщо ж говорити про усю кар'єру, то, думаю, п'ятий проти Вольфсбурга, коли я забив 5 голів за 9 хвилин", – розповів Лєвандовскі в інтерв'ю Bild.

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