"Улюблена манера гри Атлетіко – забити і піти в глуху оборону. Добре знайомі з цією командою, у них чудові гравці і класний тренер.

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Звичайно, з тактичної точки зору Атлетіко готовий дуже добре. Але якщо ми зіграємо у свій футбол, суперника чекають великі проблеми.

У нас було не так багато часу, щоб відсвяткувати перемогу у Лізі чемпіонів. Але це навіть добре, оскільки ніхто не розгубив форму. Новий сезон – це нові випробування. Утриматися на вершині значно важче, ніж піднятися на неї", – цитує Лєвандовскі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже сьогодні, 21 жовтня, Баварія на власному полі прийматиме мадридський Атлетіко. Початок матчу о 22:00.

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