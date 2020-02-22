Лєвандовскі назвав ідеального тренера

Польський нападник мюнхенської Баварії пригадав спільну роботу з головним тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою і порівняв його з Юргеном Клоппом, під керівництво якого також встиг попрацювати свого часу.

"Я багато чому навчився у Пепа. Ми часто говорили про тактику, і для мене це було чимось новим. Я розумів, що якщо зможу грати у Гвардіоли, з його розумом і його ідеями про тактику, про нападників, то це було б чудово для мене. У сучасному футболі дуже складно грати без нападника. За останні кілька років я не бачив такого.

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Щодо порівняння з Клоппом... Вони абсолютно різні. Але! Якщо їх змішати – вийде ідеал", – сказав Лєвандовскі в інтерв’ю виданню The Guardian.

Нагадаємо, Лєвандовскі виступав під керівництвом Юргена Клоппа у складі дортмундської Борусії Д з 2010 по 2014 рік. Згодом він перейшов у мюнхенську Баварію, де працював до 2016 року з Хосепом Гвардіолою, поки той не очолив Манчестер Сіті.

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