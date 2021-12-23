Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі обрав своїх претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів.

"Я хотів би забити у фіналі Ліги чемпіонів. А ще хотів би забити вирішальний гол за Польщу у плей-офф чемпіонату світу. Я мрію про це.

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Кого вважаю фаворитом цієї ЛЧ? Мені здається, що це Ліверпуль, Манчестер Сіті, ПСЖ, Реал, Челсі і ми", – наводить слова Лєвандовскі Bayern&Germany.

Нагадаємо, Баварія в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться із Зальцбургом. Поєдинки відбудуться 16-го лютого і 8-го березня.

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