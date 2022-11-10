Роберт Лєвандовскі вважає, що чемпіонат світу в Катарі виграє або Бразилія, або Аргентина.

Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі визначився із фаворитами на ЧС-2022. "Це не звичайний чемпіонат світу, адже він проходитиме посеред сезону. Але я думаю, є кілька фаворитів – європейських та американських. Наприклад, збірна Бразилія і навіть збірна Аргентина, наш суперник по групі. Але, зрештою, на чемпіонаті світу також потрібні успіх та оптимальна форма партнерів", – наводить Marca слова Роберта.

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У групі С збірна Польщі зіграє проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що сам Лєвандовскі носитиме на цьому ЧС-2022 капітанську пов'язку, виконану в кольорах українського прапора.

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