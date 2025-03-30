Як пише видання Sport.es, у матчі проти Жирони Лєвандовскі відзначився дублем. Це вже 24-й та 25-й голи поляка у Ла Лізі, і, судячи з усього, він не планує зупинятися.

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Форвард не лише наблизився до сотні голів у футболці Барселони, а й всерйоз включився в боротьбу за "Золотий бутс". У гонитві за нагороду Лєвандовскі посідає друге місце, поступаючись лише Мохамеду Салаху. Єгиптянин має 29 голів у Прем'єр-лізі, але поки що не збільшив свій доробок, адже цього вікенду Ліверпуль не грав.

Нагадаємо, Лєвандовскі двічі вигравав "Золотий бутс" у складі Баварії в сезонах 2020/21 та 2021/22, а тепер прагне повторити цей тріумф в Іспанії.

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