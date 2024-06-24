Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі висловився про виступи своєї національної команди на Євро-2024. "Кадра" завершить турнір матчем проти Франції, який відбудеться 25 червня.

"Початок матчу з Австрією (1:3) був не таким, яким мав бути. Кінцівка першого тайму виглядала набагато краще, перші 20 хвилин другого тайму теж були хорошими, але останні 20 хвилин після того, як ми пропустили гол, ми просто розвалилися.

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На Євро-2024, дозвольте мені внести ясність, враховуючи в якій групі ми опинилися... Франція, Нідерланди та Австрія – це команди рівня чвертьфіналу чемпіонату Європи. Ми встановили дуже високу планку, якої, на жаль, не змогли досягти.

Сподіваюся, проти Франції буде наш найкращий матч на турнірі. Хоча нам залишається грати тільки заради честі, я сподіваюся, що ми покажемо гарний футбол, створимо моменти та заб'ємо. Ми не можемо дозволити собі розвалитися, навіть якщо справи йдуть погано. Треба дотримуватись свого плану від початку і до кінця, незалежно від результату", – цитує Лєвандовскі офіційний сайт УЄФА.

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