"Можливо, я зіграв останній матч за Баварію. Не можу сказати на сто відсотків, але цілком можливо. Ми хочемо знайти найкраще рішення для себе і для клубу", – сказав Лєвандовскі у ефірі Viaplay.

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До слова, контракт 33-річного поляка з Баварією розрахований до літа 2023 року. Мюнхенці пропонували продовжити співпрацю, але футболіст відмовився. Він хоче спробувати свої сили в іншій команді, найімовірніше це буде Барселона.

Зауважимо, що нинішній сезон став для Лєвандовскі восьмим у складі Баварії, з якою він виграв 19 трофеїв, включно з перемогою у Лізі чемпіонів. Загалом Роберт зіграв за клуб із Мюнхена 374 матчі (344 голи, 72 асисти).

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