Керівництво Барселони, згідно з інформацією Diario Sport, збирається віддати престижний 9-й номер Роберту Лєвандовскі. Причини – бажання клубу встановити спортивну ієрархію в команді, однак не менш важливе значення має комерційна складова.

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Футболки відомих гравців із популярними номерами краще продаються. Саме через цей факт Фаті отримав "десятку" після відходу Лео Мессі, а Педрі забрав "вісімку", яка належала Дані Алвесу. Наразі під 9-м номером у Барселоні виступає Мемфіс Депай.

Якщо він не піде під час літнього трансферного вікна, клуб може попросити його віддати номер Лєвандовскі. Втім, навіть якщо Депай залишиться у складі "блаугранас", боси Барси можуть попросити нідерландця віддати "дев'ятку" суперзірковому новачку – якщо проти не буде сам Роберт.

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