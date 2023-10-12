Шанси побачити Лєвандовскі в матчі Барселони з Реалом 28 жовтня все ще залишаються. Польський бомбардир заявив, що робить все можливе для швидкого відновлення після отриманої травми в матчі з Порту, який було зіграно в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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"Із середи по п'ятницю я відпочивав. А вже з п'ятниці приступив до реабілітації. Вона займе 7-10 днів. Це найважливіший час для відновлення щиколотки, їй потрібен відпочинок. Наступного тижня можна буде сказати більше, але ситуація виглядає краще, ніж багато хто думав. Проте конкретної дати остаточного відновлення немає – все залежить від того, як відреагує нога.

Ель Класіко? Якщо я не наберу форму, я не буду змушувати себе грати", – цитує Левандовскі Sportowe Fakty.

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