Цезарі Кухарські, колишній агент форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, зізнався, що поляк міг приєднатись до мадридського Реала.

"Лєвандовскі? Він мріяв підписати контракт із Реалом та пограти з Кріштіану Роналду. Але я вважав, що Роберт не повинен сидіти на лавці, а Реал пропонував саме це – підміняти Бензема", – поділився Кухарскі у коментарі Cadena SER.

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Зазначимо, що поляк міг перейти в Реал ще коли виступав за дортмундську Борусію. В підсумку, Лєвандовскі перебрався до Баварії на правах вільного агента, де ледь не став найкращим гравцем світу.

До слова, контракт Роберта Лєвандовскі з Баварією завершується влітку 2023-го. В поточному сезоні він вражає результативністю на клубному рівні: 20 матчів, 25 голів і 2 асисти.

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