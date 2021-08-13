Лондонський Челсі розглядав кілька варіантів на підсилення атаки. Серед них був бомбардир Баварії Роберт Лєвандовскі.

Піні Захаві, агент 32-річного польського форварда, пропонував "пенсіонерам" підписати свого клієнта, повідомляє The Athletic.

Лукаку став рекордним трансфером Челсі

Челсі був приємно здивований бажанням Лєвандовскі переїхати в Лондон, але клуб не робив жодних спроб підсилитись нападником. А після невдачі з трансфером Ерлінга Холанда "пенсіонери" повністю переключились на трансфер Ромелу Лукаку, який вдалось офіційно завершити напередодні.

До слова, минулого сезону Роберт Лєвандовскі визнаний найкращим гравцем року у Німеччині за версією журналістів. У кампанії 2020/21 поляк відзначився 48-ма голами і 9-ма асистами у 40 матчах за Баварію.

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