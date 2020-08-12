"Лєвандовскі кращий, ніж Мессі": екс-форвард Баварії Елбер оцінив фантастичний сезон поляка

"Зараз Лєвандовскі кращий, ніж Мессі. Мені подобається стиль гри Ліонеля Мессі – це топ-рівень протягом десяти років. Він справжній геній!

Лєвандовскі залишив позаду Роналду і Мессі в голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Але в цьому році Левандовскі недосяжний. Він показує свій клас та здатен на все. Левандовскі проводить прекрасний сезон", – цитує бразильця Bild. Елбер таким чином прокоментував ймовірність здобуття Золотого м'яча польським форвардом Баварії.

Нагадаємо, що раніше французьке видання France Football, яке започаткувало найпрестижнішу індивідуальну нагороду, оголосило, що не вручатиме Золотий м'яч-2020 через пандемію. Потім з'явилась інформація, що нагороду все ж можуть вручити цього сезону. На думку букмекерів, головним претендентом на нагороду у поточному році є саме Роберт Лєвандовскі.

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football