toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО

"Лєвандовскі кращий, ніж Мессі": екс-форвард Баварії Елбер оцінив фантастичний сезон поляка

15:32 - Читать на русском
"Лєвандовскі кращий, ніж Мессі": екс-форвард Баварії Елбер оцінив фантастичний сезон поляка
Джованні Елбер / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець збірної Бразилії та мюнхенської Баварії Джованні Елбер зробив відверту заяву про Роберта Лєвандовскі.

"Зараз Лєвандовскі кращий, ніж Мессі. Мені подобається стиль гри Ліонеля Мессі – це топ-рівень протягом десяти років. Він справжній геній!

Лєвандовскі залишив позаду Роналду і Мессі в голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Але в цьому році Левандовскі недосяжний. Він показує свій клас та здатен на все. Левандовскі проводить прекрасний сезон", – цитує бразильця Bild. Елбер таким чином прокоментував ймовірність здобуття Золотого м'яча польським форвардом Баварії.

Нагадаємо, що раніше французьке видання France Football, яке започаткувало найпрестижнішу індивідуальну нагороду, оголосило, що не вручатиме Золотий м'яч-2020 через пандемію. Потім з'явилась інформація, що нагороду все ж можуть вручити цього сезону. На думку букмекерів, головним претендентом на нагороду у поточному році є саме Роберт Лєвандовскі.

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football

blog_ava
Шахтар – Базель: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
00:43
10262
Теги
Роберт Роберт Лєвандовскі Ліонель Ліонель Мессі Баварія Баварія Німеччина Золотий м'яч
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна підписала досвідченого нападника
    Україна — 14:481279 Десна підписала досвідченого нападника
5
год
:
47
хв
Аталанта
22:00
ПСЖ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?