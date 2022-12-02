Успіхи на чемпіонаті світу в Катарі принесуть футболістам збірної Польщі і матеріальні бонуси.

"Кадра" вперше за 36 років зуміла подолати груповий етап чемпіонату світу. Це сталося завдяки кращій різниці м'ячів, ніж у збірної Мексики, адже в обох команд було по 4 очки.

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За вихід у плей-офф ФІФА гарантовано перерахує Польському футбольному Союзу (PZPN) близько 5 мільйонів доларів, повідомляє Przegląd Sportowy Onet. З цієї суми 2 мільйони підуть на премії футболістам. Якщо ж Польща зуміє вийти у чвертьфінал, то виплати зростуть і для PZPN, і для гравців.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Польщі зіграє проти Франції. Поєдинок відбудеться 4 грудня, стартовий свисток пролунає о 17:00.

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