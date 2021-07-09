Польський форвард Роберт Лєвандовскі був за крок від переходу у харківський Металіст.

"Ми вже домовилися тоді з Лехом. 4,2 мільйони. Ми до того такими цифрами не оперували. Лєвандовскі тоді зовсім молодим був, за молодіжну збірну виступав. Красніков показав мені його і каже: треба забирати. Де він – там і моменти.

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І він хотів їхати, і Лех хотів продати тоді. Але, може, і добре, що так сталося. Зараз один з найкращих у світі", – розповів Маркевич для програми Профутбол.

Варто візначити, що в підсумку Роберта придбала дортмундська Борусія за 4,5 млн євро.

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