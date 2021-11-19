33-річний нападник до завершення кар'єри прагне спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Зокрема, йому сильно імпонує англійська Прем'єр-ліга, стверджує Fichajes.

Мессі випередив Роналду, а Лєвандовскі – третій: Goal назвав найкращих гравців року

Через це одразу два топові клуби з Туманного Альбіону зацікавились у підписанні Лєвандовскі. Йдеться про Манчестер Юнайтед і Челсі, які готові відкрити свої двері для польського бомбардира.

Контракт Роберта Лєвандовскі з Баварією розрахований до літа 2023 року. В поточному сезоні форвард вражає: 17 матчів, 23 голи та 2 асисти.

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